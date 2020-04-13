Власти Испании начинают осторожный выход из карантина

По словам премьер-министра Педро Санчеса, поэтапное ослабление ограничений не должно помешать борьбе с коронавирусом. Тем не менее, работники, которые лишены возможности трудиться дистанционно, возвращаются в офисы и на предприятия. Банкам позволят открыть часть филиалов, а парикмахерам - ходить к клиентам домой.



В Дании уже со среды в школу пойдут учащиеся младше 11 лет, также откроются детские сады.





В Австрии завтра начнут работу хозяйственные и садоводческие магазины.

В начале мая правительство канцлера Себастьяна Курца планирует открыть все торговые точки, а с середины месяца - и рестораны с отелями. В Болгарии открываются продуктовые рынки.