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Власти Испании начинают осторожный выход из карантина

По словам премьер-министра Педро Санчеса, поэтапное ослабление ограничений не должно помешать борьбе с коронавирусом. Тем не менее, работники, которые лишены возможности трудиться дистанционно, возвращаются в офисы и на предприятия. Банкам позволят открыть часть филиалов, а парикмахерам - ходить к клиентам домой.

В Дании уже со среды в школу пойдут учащиеся младше 11 лет, также откроются детские сады.

В Австрии завтра начнут работу хозяйственные и садоводческие магазины.

В начале мая правительство канцлера Себастьяна Курца планирует открыть все торговые точки, а с середины месяца - и рестораны с отелями. В Болгарии открываются продуктовые рынки.

В Чехии, где, к слову, за время карантина упали доходы более чем у половины работников различных сфер занятости, снова функционируют веломагазины и строймаркеты. Также ослаблены ограничения на прогулки в садах и парках.

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