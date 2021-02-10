Власти Испании: "Закон о насмешках" будет смягчен

Официальный Мадрид объявил о намерении добиваться смягчения так называемого «закона о насмешках», его применение вызвало в стране масштабный скандал. Суд приговорил музыканта Пабло Хаселя к 9 месяцам тюрьмы за оскорбительные высказывания об испанских судьях и о бывшем короле Хуан-Карлосе - рэпер сравнивал их всех с нацистами. Пока Хасель не в тюрьме и в его поддержку высказались сотни испанских деятелей культуры. Всего по "закону о насмешках" осуждено за последние 2 года не менее 70 человек. Правительство заявляет, что намерено расширить пространство свободы слова, но это потребует времени, а рэпер, настаивают власти, должен отбыть назначенный ему тюремный срок.