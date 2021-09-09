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Власти Кабула пообещали места женщинам в кабинете министров Афганистана
Афганская провинция Панджшер все еще остается зоной боевых действий. Накануне силы сопротивления заявили, что контролируют около 60 % территории. При этом талибы также сообщают о своих успехах в боях за последний оплот старого правительства.
Власти Кабула пообещали места женщинам в кабмине Афганистана
Тем временем новые власти занимаются усилением государственности. Кабул пообещал в кабинете министров места женщинам. Накануне сотни демонстранток вышли на улицы с требованием уважать их права. Митинг разогнали, однако к просьбе прислушались и пообещали в перспективе привлечь женщин к управлению страной.
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