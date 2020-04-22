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Власти Канады намерены ужесточить контроль за ношением оружия

В Канаде растет число жертв стрельбы в провинции Новая Шотландия. Погибли 23 человека.Нападавший - 51-летний Габриэль Уортман - использовал машину, похожую на полицейскую. Он работал зубным врачом. Мотивы стрелка пока не известны.Также Уортман поджег не менее пяти жилых домов. Под их развалинами могут находиться тела. Власти страны готовы ужесточить контроль за ношением оружия.

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