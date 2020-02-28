Власти Канады не будут оплачивать охрану принца Гарри и его супруги Меган Маркл

Оттава время от времени брала на себя затраты, связанные с безопасностью королевской семьи. Ведь принц Гарри, его жена и ребенок считаются лицами, которым необходима международная защита."Однако в ближайшие недели Оттава перестанет предоставлять такого рода услуги семье британского принца в связи с изменением их статуса", - рассказали в Министерстве общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям.



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