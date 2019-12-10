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Власти Канады обвиняют немецкий автоконцерн Volkswagen
Компания нарушила местный закон об охране окружающей среды по 60 пунктам! Предполагается, что Volkswagen незаконно импортировал в Канаду около 130 тысяч автомобилей. Эти машины не соответствуют установленным стандартам по выбросам, которые загрязняют экологию. Судебный процесс должен начаться уже в пятницу.
Разногласия с концерном не только у Канады, а также в США, Великобритании, Австралии. Несколько лет назад Volkswagen признал, что в 11 миллионах автомобилей по всему миру было установлено программное обеспечение, позволяющее манипулировать данными экологических тестов.
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