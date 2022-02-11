Власти Канады отвергли возможность уступок участникам "Конвоя свободы"

В странах, которые продолжают придерживаться жесткой противоэпидемической стратегии, продолжает шириться гражданский протест против ковид-ограничений. Власти Канады категорически отвергли возможность уступок участникам "Конвоя свободы", которые взяли в окружение национальный парламент. Протестующим блокировали доставку еды и топлива, но сдаваться они не намерены.

Разгонять "Конвой свободы" власти пока не рискуют, между тем, именно этого потребовало от Канады правительство США. Из-за блокады погранпереходов практически прервано трансграничное сообщение, в Соединенных Штатах ощущается дефицит канадских товаров, а в Канаде - соответственно - американских. Из Вашингтона требуют немедленно решить эту проблему, пусть даже с применением силы.

Аресты в Веллингтоне

Свой "Конвой свободы" блокирует парламент Новой Зеландии. Власти страны также отказываются смягчать карантин и отменять требование об обязательной вакцинации - не менее 10 тысяч граждан заняли центральную площадь Веллингтона и проводят здесь круглосуточный митинг. Разогнать их у полиции не хватает сил, поэтому блюстители порядка задерживают с применением силы тех, кто отбился от толпы. Власти сообщают о 120 арестованных.

"Конвои свободы" движутся к Парижу и Брюсселю

Европейские "Конвои свободы" должны сегодня прибыть в Париж и Брюссель - французский караван дальнобойщиков и активистов минувшей ночью встречали единомышленники в Лионе.