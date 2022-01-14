Власти Казахстана продолжают выяснение всех обстоятельств недавних трагических беспорядков

Я считаю, что миротворцы выполнили свою миссию на все 100 %, т. е. это была великолепная операция с учетом того, что операция заранее не планировалась, она разворачивалась именно с колес. Но ОДКБ впервые за весь период своего существования доказала свою эффективность именно благодаря миротворческой операции в Казахстане. Кстатиговоря, породила тем самым прецедент очень важный, потому что, во-первых, на Западе узнали, что если они где-то попытаются в какой-нибудь еще другой стране организовать цветную революцию, она не будет одна. Если руководство страны сочтет необходимым и целесообразным, ОДКБ всегда придет на помощь. И в этом отношении американцы неожиданно столкнулись с тем, что если раньше они душили страны и политический режим в этих странах с помощью цветных революций по очереди, никто ему на помощь не приходил, все, кто безучастно, кто с сочувствуем, но со стороны наблюдали за трагедией той или иной стороны того или иного народа, то теперь американцы неожиданно выяснили, что если они попытаются где-то насильственно сменить политический строй с помощью тех же цветных революций или иных технологий организации госпереворота, то они столкнутся уже не с отдельно взятой страной, которую они наметили в качестве жертвы, а с союзом, с военным союзом ОДКБ, который обладает совокупной мощью всех стран, которые входят в эту организацию. И это уже серьезно.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия)