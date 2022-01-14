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Власти Казахстана продолжают выяснение всех обстоятельств недавних трагических беспорядков

Казахстан постепенно возвращается к нормальной жизни. Власти продолжают выяснение всех обстоятельств недавних трагических беспорядков, а также устанавливают и задерживают виновных.

Казахстан возвращается к нормальной жизни

Возобновились гражданские авиарейсы из всех аэропортов страны. Но в Алматы полиция и военные продолжают действовать в условиях чрезвычайного положения. В городе уже задержано более двух тысяч участников беспорядков. Всего же по стране их арестовано около 5 тысяч. Возбуждено почти 5 сотен уголовных дел. В результате беспорядков погибли 17 силовиков, 1300 пострадали. Власти уверенно говорят о том, что Казахстан столкнулся с организованным международным заговором.

Казахстан пострадал от агрессии международного терроризма. Все случившиеся события вписываются в схему действий международных террористов.
Ерлан Карин, госсекретарь Казахстана

Казахстан понес в результате беспорядков серьезный ущерб

Материальный ущерб, который нанесли погромщики,-217 миллионов долларов. Это лишь прямой материальный ущерб. Учесть потери от остановки банковской системы и падения котировок на фондовом рынкесложно, но они также могли составить сотни миллионов.

Среди жертв есть и иностранцы. В Жамбылской области была убита россиянка, погиб и гражданин Израиля. Его сегодня похоронили на родине. Установлено, что в атаках на госучреждения мятежников поддерживали неизвестные снайперы. При этом, несмотря на ожесточенное давление, на сторону боевиковне перешел ни один сотрудник полиции или военный. Немалую роль в этом, безусловно, сыграло присутствие миротворцев.

Я считаю, что миротворцы выполнили свою миссию на все 100 %, т. е. это была великолепная операция с учетом того, что операция заранее не планировалась, она разворачивалась именно с колес. Но ОДКБ впервые за весь период своего существования доказала свою эффективность именно благодаря миротворческой операции в Казахстане. Кстатиговоря, породила тем самым прецедент очень важный, потому что, во-первых, на Западе узнали, что если они где-то попытаются в какой-нибудь еще другой стране организовать цветную революцию, она не будет одна. Если руководство страны сочтет необходимым и целесообразным, ОДКБ всегда придет на помощь. И в этом отношении американцы неожиданно столкнулись с тем, что если раньше они душили страны и политический режим в этих странах с помощью цветных революций по очереди, никто ему на помощь не приходил, все, кто безучастно, кто с сочувствуем, но со стороны наблюдали за трагедией той или иной стороны того или иного народа, то теперь американцы неожиданно выяснили, что если они попытаются где-то насильственно сменить политический строй с помощью тех же цветных революций или иных технологий организации госпереворота, то они столкнутся уже не с отдельно взятой страной, которую они наметили в качестве жертвы, а с союзом, с военным союзом ОДКБ, который обладает совокупной мощью всех стран, которые входят в эту организацию. И это уже серьезно.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия)

К настоящему моменту из Казахстана выведены на родину представители всех контингентов, кроме российского. Россияне также постепенно отбывают домой.

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