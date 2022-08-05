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Власти Китая объявили о приостановке сотрудничества с США в ряде сфер
Власти Китая приняли решение приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в ряде сфер. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС.
Данное решение принято на фоне обострения китайско-американских отношений после провокационного визита спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань.
В частности, Пекин приостанавливает сотрудничество с Вашингтоном в сфере борьбы с незаконной миграцией и репатриации граждан, в области судопроизводства и юстиции, в борьбе с международной преступностью и наркотиками. Также будут остановлены переговоры двух стран в вопросах изменения климата.
МИД Китая проинформировал, что будет заморожен диалог с США на уровне региональных военных командований. Также отменяются рабочие встречи китайской стороны с представителями Пентагона и представителями Соединенных Штатов в рамках механизма обеспечения безопасности на море.
Пекин также введет персональные санкции против Пелоси и ее ближайших родственников.
Пелоси находилась с визитомна Тайване 2-3 августа. Американская чиновница отправилась на остров, несмотря на протест со стороны китайских властей. В итоге ее визит, который продлился менее суток, привел к серьезной эскалации в регионе и внес разлад в отношения между Пекином и Вашингтоном.
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