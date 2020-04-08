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Власти Китая открыли выезд из Уханя

В Китае власти открыли выезд из Уханя, где впервые был выявлен новый тип коронавируса. Город с населением почти в 12 миллионов человек находился в изоляции больше двух месяцев. Всего в КНР было зафиксировано более 83 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 3 300 человек. В
конце марта власти страны заявили, что в целом распространение инфекции в Китае остановлено.


В Норвегии готовятся ослабить запреты, введенные из-за COVID-19

Ослабить жесткие меры решили власти Норвегии и Дании. Там разрешат проводить и некоторые спортивные соревнования, которые будут соответствовать принципам социального дистанцирования. С 20 апреля хотят снять запрет на выезд граждан страны на дачи. А с 27 числа смогут продолжить обучение дети с 1 по 4 классы.

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