Власти Китая открыли выезд из Уханя

В Китае власти открыли выезд из Уханя, где впервые был выявлен новый тип коронавируса. Город с населением почти в 12 миллионов человек находился в изоляции больше двух месяцев. Всего в КНР было зафиксировано более 83 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 3 300 человек. В

конце марта власти страны заявили, что в целом распространение инфекции в Китае остановлено.

