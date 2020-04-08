3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Власти Китая открыли выезд из Уханя
В Китае власти открыли выезд из Уханя, где впервые был выявлен новый тип коронавируса. Город с населением почти в 12 миллионов человек находился в изоляции больше двух месяцев. Всего в КНР было зафиксировано более 83 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 3 300 человек. В
конце марта власти страны заявили, что в целом распространение инфекции в Китае остановлено.
В Норвегии готовятся ослабить запреты, введенные из-за COVID-19
Ослабить жесткие меры решили власти Норвегии и Дании. Там разрешат проводить и некоторые спортивные соревнования, которые будут соответствовать принципам социального дистанцирования. С 20 апреля хотят снять запрет на выезд граждан страны на дачи. А с 27 числа смогут продолжить обучение дети с 1 по 4 классы.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Регионы
Все
Происшествия
Все