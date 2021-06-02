Власти Латвии продавали своим соседям энергию с БелАЭС

Конфуз в энергетической политике Вильнюса. Литва заплатила 16 млн евро за белорусскую электроэнергию. Власти Латвии продавали своим соседям энергию с Белорусской АЭС. Вильнюс закупал ее еще и по завышенным ценам. Неудачи в литовской энергетической политике уже не удивляют. В июле в стране обещают новый скачок цен на газ и электричество. Он вызван в том числе желанием Литвы отказаться от закупки энергосырья у Беларуси. От политических интриг западных игроков страдают обычные граждане.