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Власти Латвии продавали своим соседям энергию с БелАЭС

Конфуз в энергетической политике Вильнюса. Литва заплатила 16 млн евро за белорусскую электроэнергию. Власти Латвии продавали своим соседям энергию с Белорусской АЭС. Вильнюс закупал ее еще и по завышенным ценам. Неудачи в литовской энергетической политике уже не удивляют. В июле в стране обещают новый скачок цен на газ и электричество. Он вызван в том числе желанием Литвы отказаться от закупки энергосырья у Беларуси. От политических интриг западных игроков страдают обычные граждане.


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