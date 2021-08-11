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Власти Литвы одобрили введение ограничений для непривитых жителей
Литовские власти перешли красную черту во взаимоотношениях с Беларусью, запятнали себя фашистским отношением к мигрантам, но главное - они потеряли доверие у собственного народа. Литву охватили протесты. После вчерашних сражений на улицах Вильнюса власти столицы запретили проведение в городе любых массовых мероприятий. Руководство сейма страны с завтрашнего дня ограничит доступ посторонних к зданию парламента и в само здание. Спикер сейма заявила, что столкновения в Вильнюсе и бунт мигрантов в Руднинкае произошли одновременно, она считает, что это не было случайным совпадением, и, возможно, здесь налицо заговор. Разгон манифестантов во вторник уже осудили президент Литвы, министр внутренних дел и ветеран местной политики Ландсбергис - все они называют вчерашние события покушением на демократию и попыткой обрушить политическую стабильность в стране.
Организаторам беспорядков в Вильнюсе грозят тюремные сроки до 6 лет
Пострадали 18 полицейских, 3 из них находятся в больнице. Задержаны 26 участников вчерашнего 5-тысячного митинга. Подозреваемым грозит до 6 лет тюрьмы. Полиция применяла для разгона толпы слезоточивый газ, светошумовые гранаты. В здание парламента въезжали бронеавтомобили и автозаки.
Правительственные здания в городе обнесены заграждениями, поблизости несут службу усиленные полицейские патрули. Тем временем, несмотря на протесты, кабинет министров ввел новые COVID-ограничения, которые начнут действовать с пятницы. Новые меры намного осложнят жизнь гражданам, у которых не будет "паспорта здоровья".
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