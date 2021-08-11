Власти Литвы одобрили введение ограничений для непривитых жителей

Литовские власти перешли красную черту во взаимоотношениях с Беларусью, запятнали себя фашистским отношением к мигрантам, но главное - они потеряли доверие у собственного народа. Литву охватили протесты. После вчерашних сражений на улицах Вильнюса власти столицы запретили проведение в городе любых массовых мероприятий. Руководство сейма страны с завтрашнего дня ограничит доступ посторонних к зданию парламента и в само здание. Спикер сейма заявила, что столкновения в Вильнюсе и бунт мигрантов в Руднинкае произошли одновременно, она считает, что это не было случайным совпадением, и, возможно, здесь налицо заговор. Разгон манифестантов во вторник уже осудили президент Литвы, министр внутренних дел и ветеран местной политики Ландсбергис - все они называют вчерашние события покушением на демократию и попыткой обрушить политическую стабильность в стране.