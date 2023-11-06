Украина действительно добилась впечатляющих успехов не в военных, экономических или дипломатических решениях, а в войне с памятниками, они, впрочем, ни блокадой, ни забастовкой отвечать не умеют. В селе Щестаково Харьковской области вандалы разрушили скульптуру, поставленную в память о советских воинах-освободителях. Случилось это как раз в 80-ю годовщину избавления Киева от нацистской оккупации. Власти Львова объявили, что намерены снести монумент, посвященный советской космонавтике, который еще называют памятником Терешковой. Мэрия называет этот акт вандализма деколонизацией. Сегодня на Украине уничтожаются не только мемориальные сооружения, которые имеют отношение к Советскому Союзу: например, неделю назад в Киеве демонтировали бюст Пушкина. Идеологический принцип, который лежит в основе этой кампании, можно сформулировать так: "Дикий человек должен жить посреди исторической пустыни".