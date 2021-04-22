Власти Львова уничтожают монумент Славы Советской армии

Во Львове мешают спокойно жить барельефы монумента Славы Советской армии. Там завершают их демонтаж. Мемориал был возведен полвека назад в честь 25-летия Победы. Львовские власти уже подступались к уничтожению комплекса и даже снесли стелу, которая была его частью. Теперь же территорию под памятником планируют отдать под застройку, а скульптуры передают в музей "Территория террора". Мэрия настаивает, что причина сноса - в аварийном состоянии монумента. В стране действует закон о декоммунизации: памятники павшим воинам-освободителям не подпадают под действие этого украинского закона, но массово уничтожаются общественными активистами. Правительство страны к такому вандализму остается совершенно безучастным.



