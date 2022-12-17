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Власти Молдовы закрывают 6 русскоязычных телеканалов

Власти Молдовы закрывают 6 телеканалов. Причем, речь идет не только о дочках российских каналов с местной лицензией, но и о региональных вещателях на русском языке - таких, например, как "Акцент-ТВ" или телевидение города Орхей. Поводом к закрытию стали обвинения в недобросовестном освещении молдавских и украинских событий. С осуждением неприкрытого наступления на свободу слова уже выступили как местные, так и зарубежные журналистские союзы. Оппозиционные политики также потребовали от властей страны остановить цензуру информационного пространства и подавление инакомыслия. Уже завтра журналисты закрываемых СМИ собираются начать акцию протеста. У информационного террора молдавских властей есть и еще один аспект: без работы останутся сотни людей, которые в крайне бедной, охваченной кризисом стране просто лишатся куска хлеба.

ЕС продолжает войну со СМИ

Действия молдавских властей явно синхронны санкционной стратегии Евросоюза. Сегодня стало известно содержание 9-го пакета антироссийских рестрикций. Значительная их часть направлена против журналистов и СМИ. Главной целью атаки является холдинг РТ и медиа-менеджеры России. Есть среди жертв санкций довольно экзотические персоны: врагом Европы объявлен Дмитрий Пучков по прозвищу Гоблин - он известен как переводчик и блогер.

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