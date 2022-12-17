Власти Молдовы закрывают 6 русскоязычных телеканалов

Власти Молдовы закрывают 6 телеканалов. Причем, речь идет не только о дочках российских каналов с местной лицензией, но и о региональных вещателях на русском языке - таких, например, как "Акцент-ТВ" или телевидение города Орхей. Поводом к закрытию стали обвинения в недобросовестном освещении молдавских и украинских событий. С осуждением неприкрытого наступления на свободу слова уже выступили как местные, так и зарубежные журналистские союзы. Оппозиционные политики также потребовали от властей страны остановить цензуру информационного пространства и подавление инакомыслия. Уже завтра журналисты закрываемых СМИ собираются начать акцию протеста. У информационного террора молдавских властей есть и еще один аспект: без работы останутся сотни людей, которые в крайне бедной, охваченной кризисом стране просто лишатся куска хлеба.