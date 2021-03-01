Власти Мьянмы отзывают порядка 100 сотрудников дипломатических представительств из 19 государств

Продолжаются протесты и в Мьянме, несмотря на жесткое подавление воскресной акции. Полиция накануне открыла стрельбу по протестующим боевыми патронами. Погибли 18 человек. Более 30 получили ранения. Вновь вышедших митингующих полиция встречает резиновыми пулями и слезоточивым газом. Для обороны активисты используют щиты и строительные каски.



На протест вышли даже буддистские монахи. Также объявлена забастовка против военного переворота. В Янгоне остановлено движение поездов, из-за стачки банковских работников возникли трудности со снятием наличных денег. Бастует и медперсонал - примерно треть медучреждений страны. Между тем, власти отзывают порядка 100 сотрудников дипломатических представительств из 19 государств. Такое решение они приняли после выступления представителя Мьянмы в ООН с призывом к международным организациям осудить захват военными власти в стране.



