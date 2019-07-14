Власти Новой Зеландии начали выкупать оружие у населения

Ранее правительство утвердило такую программу, согласно которой гражданские лица больше не могут хранить у себя ружья и винтовки. Закон был принят после трагических событий в Крайстчерче, когда террорист расстрелял людей в мечетях. Уже выкуплено почти три сотни единиц оружия на сумму около двухсот шестидесяти тысяч евро. Тем, кто оставит оружие у себя, может грозить тюремный срок.