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Власти Новой Зеландии выкупят у населения полуавтоматическое оружие
Власти Новой Зеландии выкупят у населения полуавтоматическое оружие, на которое в апреле был введен запрет. На эти цели выделено 136 миллионов долларов. Сдать запрещенное оружие новозеландцы должны до 20 декабря этого года. Напомним, использование в регионе штурмовых винтовок и боевого полуавтоматического оружия было запрещено после теракта в мечетях Крайстчерча. 25 марта там погибли 50 человек.
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