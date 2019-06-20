Власти Новой Зеландии выкупят у населения полуавтоматическое оружие, на которое в апреле был введен запрет. На эти цели выделено 136 миллионов долларов. Сдать запрещенное оружие новозеландцы должны до 20 декабря этого года. Напомним, использование в регионе штурмовых винтовок и боевого полуавтоматического оружия было запрещено после теракта в мечетях Крайстчерча. 25 марта там погибли 50 человек.