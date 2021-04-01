Власти Осаки хотят запретить олимпийскую эстафету

Власти Осаки хотят отменить проведение в префектуре эстафеты олимпийского огня из-за риска распространения инфекции. Проведение мероприятия в Осаке запланировано на 13-14 апреля. Но в префектуре объявили четвертую волну COVID-19.



Напомним, эстафета стартовала на прошлой неделе в Фукусиме и планировалась по всем 47 префектурам страны. 23 июля в Токио должно состояться открытие Олимпийских игр.



