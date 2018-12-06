Власти Парадайса, разрушенного пожаром, готовы отменить режим обязательной эвакуации

Власти Парадайса - города в Калифорнии, который был полностью уничтожен разрушительным пожаром, готовы отменить режим обязательной эвакуации и позволить местным жителям (а это свыше 50 тысяч человек) вернуться. Правда, не все районы города будут открыты. Оказание базовых коммунальных услуг в настоящий момент ограничено, поэтому тем, кто возвращается в свои дома, рекомендуют убедиться, что у них имеется с собой достаточно запасов еды, воды и топлива. Напомним, в результате пожара на севере Калифорнии, который начался 8 ноября, погибли, по данным властей, не менее 85 человек.