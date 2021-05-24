Французским наркоманам выделили место для сбора. Власти Парижа официально разрешили продавать и употреблять крэк в саду д'Эоль на севере столицы. Жители окрестностей не сильно рады такому повороту событий. В парке, где они привыкли гулять семьями, теперь повсюду наркоманы. Власти уверяют, что это временная мера, сейчас они заняты поисками долгосрочного решения проблемы. Раньше любители наркотиков собирались на площади Сталинградской битвы в Париже.