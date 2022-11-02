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Власти Польши строят забор на границе с Калининградской областью России
Оградить себя от мнимой угрозы. Власти Польши начали строительство забора на границе с Калининградской областью России. Об этом заявил вице-премьер страны и глава польского Минобороны Мариуш Блащак. На этот раз поляки хотят возвести ограждение протяженностью более 200 километров. Напомним, в октябре Варшава отчиталась о завершении строительства забора на границе с нашей страной. Тогда причиной назвали миграционный кризис. Общая длина сооружения 187 километров, а сумма затрат - более 320 миллионов долларов. Однако возникли вопросы по качеству заграждения - множество брешей стали отличной возможностью для мигрантов нелегально пересекать границу.
Факт
Для животного мира искусственный барьер стал большой проблемой.
Он разделил Беловежскую пущу на две части, поставив под угрозу естественную миграцию зверей.
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