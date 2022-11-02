Власти Польши строят забор на границе с Калининградской областью России

Оградить себя от мнимой угрозы. Власти Польши начали строительство забора на границе с Калининградской областью России. Об этом заявил вице-премьер страны и глава польского Минобороны Мариуш Блащак. На этот раз поляки хотят возвести ограждение протяженностью более 200 километров. Напомним, в октябре Варшава отчиталась о завершении строительства забора на границе с нашей страной. Тогда причиной назвали миграционный кризис. Общая длина сооружения 187 километров, а сумма затрат - более 320 миллионов долларов. Однако возникли вопросы по качеству заграждения - множество брешей стали отличной возможностью для мигрантов нелегально пересекать границу.