Власти Польши пришли за журналистами - во что выльется погром польских госСМИ

Искусство революции: занять и ценой каких угодно потерь удержать телефон, телеграф, железнодорожные станции и мосты. Со временем эта тактика не теряет актуальности, а лишь видоизменяется.



В Польше началась самая настоящая политическая вендетта, или гибридная революция, кому как угодно. Новое правительство во главе с Дональдом Туском методично отбирает и реформирует все, к чему за 8 лет правления приложило руку "Право и справедливость".

На этот раз в жерновах оказалось государственное телевидение, которое годами обслуживало лишь правящую партию, убирая из повестки любые неудобные инфоповоды. О холодном блюде под названием "месть" - в сюжете Евгения Белоусова.

На днях зрители польской "первой кнопки", телеканала TVP, могли испытать дежавю. Почти как в декабре 1981 года во время введения военного положения в Польской Народной Республике, в стране было прервано телевизионное вещание. Это второй раз в истории. За несколько минут до полудня 20 декабря уже этого года, когда в эфир должна была выйти программа новостей, трансляция каналов TVP прекратилась. А через несколько десятков минут каналы стали показывать сериалы и прочий развлекательный контент... и никаких новостей. Кроме этой, пожалуй, в эфир вышел новый ведущий новых новостей.





С завтрашнего дня "Известия" представят вам фотографию мира и дня. Со всем, что принесет. Фотография, а не изображение, потому что это не одно и то же. Картина в этих студиях была написана в течение восьми лет исключительно тщательно подобранными цветами. И я уверяю вас, что на этом все заканчивается. Вместо пропагандистского супа мы хотим предложить вам чистую воду. Марек Чиж, журналист (Польша)

А предшествовало становлению новой картине мира принятие в Сейме резолюции о масштабной реформе госСМИ. Инициатором выступило правительство Туска, объяснив свое решение тем, что предыдущие власти в лице партии "Право и справедливость" во главе с Качиньским в течение многих лет использовали СМИ как партийную пропаганду. Депутаты с этими особо не спорили - 244 голоса за. Постановление об увольнении руководителей Польского телевидения, радио и агентства печати Минкульт выпустил на следующий день.





Польский сейм - вообще штука веселая. В день, когда TVP прервал эфир, депутат Витольд Зембачинский не мог сдержать радость: "Забавная ситуация в Сейме - на ТВП инфо идет фильм о белых медведях, а здесь депутат Томаш Ковальски. Журналисты канала ТВП инфо ждут, когда их выведут в прямой эфир, но думаю, что не дождутся".

Конечно, далеко не все разделяют неподдельное восхищение происходящим. Известный польский журналист Роберт Мазурек несколько разочарован вероломством нового правительства… "Я ни разу не сказал доброго слова о TVP при ПиС. Это было дно, ил, и водоросли умерли от стыда. Но новое правительство фактически аннулировало Сейм. Если каждый аспект его работы - закон или Конституция - может быть признан недействительным обычным постановлением, то зачем же парламент, если достаточно одного полковника?" Так, кстати, журналист в конце намекнул на времена военного положения в Польше.

До него, к счастью, в стране пока не дошло. Зато дошли до штаб-квартиры TVP последователи и лидеры некогда правящей партии: их выступления тут же принялись транслировать в эфир, прервав показать фильма, но субтитры отключить забыли. Вышло мемно - по интернету разлетелись демотиваторы, где под портретом Качиньского на экране видны слова "сукин сын, черт бы тебя побрал!", а под Моравецким - "будет врать!". Впрочем, с пособником Дуды вообще церемониться не стали - полиция его попросту вышвырнула.

Что касается сотрудников - значительной части телеканала заблокировали пропуска. Люди не могут забрать свои личные вещи и деньги, при этом об увольнении им не сообщали. На данный момент государственное телевидение находится под полным контролем властей.

Говорят, приняли такие меры, чтобы помешать выносу и уничтожению финансовой документации. Звоночек к новым антикоррупционным делам. Впрочем, новое руководство уже обустраивается в кабинетах.





Многие назовут смену руководства медийных корпораций беззаконием и нарушением конституционных прав. И будут правы. Вот только действия Туска и Ко - это лишь отзеркаленные подвиги ПиС. В 2015-м именно эта партия, выиграв выборы, решила навести свой порядок в медиасфере. Первой процедуру чистки прошел общественный вещатель - та самая телекомпания TVP - потеряв в результате почти 2 сотни журналистов. Те тоже пытались протестовать, но тщетно.

В 2020-м - очередной шаг: государственная нефтяная компания Orlen выкупает медиагруппу Polska Press - ключевого игрока на рынке местной прессы. И, естественно, вся эта медиасила была направлена на то, чтобы очернить Туска… Теперь же чаша весов на другой стороне.





Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости": Хотел бы выразить журналистскую солидарность тем польским коллегам и журналистам, которые попадают в Польше под каток репрессий с завидной регулярностью и тоталитарных замашек то режима Качиньского, то режима Туска. В белорусском языке есть замечательная фраза "абое-рабое". Что один, что другой представляют репрессивный аппарат, просто один обслуживает интересы Брюсселя, а другой больше склоняется к интересам Республиканской партии США. Марек Чиж, журналист (Польша)