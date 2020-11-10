Власти Польши усматривают иностранный след в организации акций протеста

По-прежнему неспокойно и в Варшаве. Протестующие собрались перед зданием министерства образования - они требуют отставки министра, который резко высказывался о правах ЛГБТ и об участниках протестных акций. Пшемыслав Чарнек пригрозил "урезать" государственные гранты для высших учебных заведений, руководство которых поощряет участие студентов в акциях протеста. Митингующие заняли проезжую часть и заблокировали движение, полиция силой оттеснила протестующих на тротуар.



Накануне зампредседателя Гострибунала Польши Петр Анджеевский обратился с запросом к генеральному прокурору Збигневу Зёбро - найти иностранный след в организации массовых протестов. Об этом сообщила радиостанция "Радио-Мария". В письме судья сообщил, что "характер этих мероприятий указывает на их предварительную структурную подготовку как местными, так и зарубежными организаторами". На это указывает объем подготовленных материалов для выступлений, звукозаписывающей техники и транспорта. Анджеевский сравнил протесты с акциями во многих западных странах, например, в США. (Black Lives Matter.) И отметил, что целью организаторов демонстраций в Польше является попытка государственного переворота. Прокуратура пока воздерживается от комментариев.

