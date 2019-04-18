ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Власти португальского острова Мадейра объявили трехдневный траур по жертвам автокатастрофы

В регионе проходят митинги. Напомним, с горной дороги накануне вечером слетел туристический автобус. Погибли 29 человек. Все - граждане Германии. Травмы получили еще 27 пассажиров. По предварительной версии, причина ДТП - водитель не справился с управлением.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все