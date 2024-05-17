3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Власти Санкт-Петербурга прокомментировали взрыв в Военной академии связи
Происшествие в Военной академии связи имени Буденного в Петербурге не носит террористического характера, завилгубернаторАлександр Беглов. Об этом сообщают РИА Новости.
Как сообщил Ленинградский военный округ, на территории Военной академии самопроизвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны. Пострадали семь военных, они направлены в медучреждение Минобороны.
"Происшествие в Академии связи им. Буденного находится в зоне ответственности министерства обороны и не носит террористического характера", – написал Беглов в своем Telegram-канале.
Фото: pexels.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов