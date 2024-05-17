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Власти Санкт-Петербурга прокомментировали взрыв в Военной академии связи

Власти Санкт-Петербурга прокомментировали взрыв в Военной академии связи

Происшествие в Военной академии связи имени Буденного в Петербурге не носит террористического характера, завилгубернаторАлександр Беглов. Об этом сообщают РИА Новости.

Как сообщил Ленинградский военный округ, на территории Военной академии самопроизвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны. Пострадали семь военных, они направлены в медучреждение Минобороны.

"Происшествие в Академии связи им. Буденного находится в зоне ответственности министерства обороны и не носит террористического характера", – написал Беглов в своем Telegram-канале.

Фото: pexels.com

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