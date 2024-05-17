Власти Санкт-Петербурга прокомментировали взрыв в Военной академии связи

Происшествие в Военной академии связи имени Буденного в Петербурге не носит террористического характера, завилгубернаторАлександр Беглов. Об этом сообщают РИА Новости .

Как сообщил Ленинградский военный округ, на территории Военной академии самопроизвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны. Пострадали семь военных, они направлены в медучреждение Минобороны.

"Происшествие в Академии связи им. Буденного находится в зоне ответственности министерства обороны и не носит террористического характера", – написал Беглов в своем Telegram-канале.