В американском Портленде власти штата Орегон распорядились вывести федеральных силовиков, которых прислал Трамп. Целую неделю демонстранты осаждали федеральные прокуратуру и суд, обрушивая на них град камней и расстреливая пиротехникой. При этом местная полиция оказывала участникам беспорядков лишь пассивное сопротивление. И вот теперь федералов из города выведут окончательно, поскольку, как объявлено, это единственный способ прекратить в Портленде насилие.

