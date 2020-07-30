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Власти штата Орегон распорядились вывести федеральных силовиков, которых прислал Трамп

В американском Портленде власти штата Орегон распорядились вывести федеральных силовиков, которых прислал Трамп. Целую неделю демонстранты осаждали федеральные прокуратуру и суд, обрушивая на них град камней и расстреливая пиротехникой. При этом местная полиция оказывала участникам беспорядков лишь пассивное сопротивление. И вот теперь федералов из города выведут окончательно, поскольку, как объявлено, это единственный способ прекратить в Портленде насилие.


Демократы мешают Трампу использовать федеральных силовиков для пресечения насилия

Городская администрация, которую контролирует демократическая партия, категорически отказывается принимать помощь центральных властей в пресечении беспорядков. До президентских выборов осталось менее полугода, и волна насилия, которая прокатилась по городам Соединенных Штатов, снижает рейтинг Трампа, а значит, повышает популярность его противников - соответственно, демократы в урегулировании уличных конфликтов не заинтересованы.

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