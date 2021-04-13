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Власти штатов опасаются волны протестов BLM по всей стране

После событий последних ночей в Миннесоте дополнительные полицейские силы стянуты в Чикаго. Местные подразделения на этой неделе лишаются выходных - все это делается в рамках подготовки к росту напряженности во всех штатах. Накануне в американском Бруклин-Сентер творился настоящий хаос. Борцы за права темнокожих громили улицы, дрались с силовиками и грабили магазины. Полиция применила дубинки и слезоточивый газ.

После тяжелой ночи город выглядит, как после торнадо. Напомним, сотни демонстрантов вновь вышли на протесты, требуя справедливого расследования убийства полицейскими афроамериканца Данте Райта. Сотрудница полиции перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила нарушителя дорожного движения, на которого был выписан и ордер на арест.

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