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Власти Швеции объявили о введении в стране налога на пластиковые пакеты

В ближайшем будущем покупка стандартного пакета обойдется жителям страны в 77 центов в эквиваленте. Данный шаг, по версии авторов закона, заставит граждан ходить за покупками со своей сумкой. Нововведение будет не только так называемым сдерживающим фактором, но также позволит обогатить государственную казну Швеции на 320 миллионов долларов в год.

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