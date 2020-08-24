Власти Сирии работают над восстановлением электричества в стране

Министр электроэнергии заверил: в течение ближайших часов ситуация вернется к норме. Напомним,сегодня ночью на газопроводе неподалеку от Дамаска прогремел мощный взрыв, который обесточил все население страны. Власти подозревают, что это мог быть теракт. Ведется расследование.