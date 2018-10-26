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Власти США арестовали отправителя пакетов с взрывными устройствами

Сообщили мировые СМИ: власти США арестовали отправителя пакетов с взрывными устройствами. Информацию о задержании подтвердил президент Дональд Трамп.

Подозреваемым оказался 56-летний житель Флориды. Он уже находился под вниманием полиции за угрозы терактов.

Пытался ли подозреваемый убить своих адресатов или просто запугать - пока неизвестно.

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