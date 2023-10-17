Власти США и Израиля хотят подготовить план оказания гумпомощи гражданским лицам сектора Газа

Как сообщил американский госсекретарь США Энтони Блинкен, власти Соединенных Штатов и Израиля договорились подготовить план оказания гуманитарной помощи гражданским лицам сектора Газа. Он также анонсировал визит американского президента в еврейское государство, отметив, что власти Израиля проинформируют Джо Байдена о своих военных планах.

В зоне же конфликта продолжаются боевые действия. Накануне из сектора Газа снова были запущены ракеты в сторону Тель-Авива. Ночью ЦАХАЛ нанес удары по зданию в палестинском анклаве. По утверждению военных, был ликвидирован глава совета ХАМАС. Кроме того, израильские военные ударили по объектам организации "Хезболла" на территории Ливана.

География конфликта может расшириться. Министр иностранных дел Ирана предупредил об "упреждающих действиях" против Израиля в ближайшие часы.