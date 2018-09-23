Власти США хотят ужесточить выдачу грин-карт и виз

Изменения будут касаться тех легально живущих в стране мигрантов, которые воспользовались социальной поддержкой. Под ней подразумевают специальную программу, позволяющую пользоваться медицинскими услугами, талонами на питание и социальным жильем. В отдельных случаях соискателя гражданства могут попросить внести залог в размере до 10 тысяч долларов. Такими мерами правительство хочет получить гарантию, что человек сможет в дальнейшем сам себя обеспечить. По подсчетам американских властей, данные изменения будут касаться около 340 тысяч человек в год.