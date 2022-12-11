Власти США не разрешили дипломатам РФ возложить цветы к могилам летчиков СССР на Аляске

Американские власти не позволили российским дипломатам возложить цветы к могилам советских военнослужащих и гражданских лиц на военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон в окрестностях Анкориджа (штат Аляска), сообщаетura.news.Церемонию планировалось провести в субботу, 10 декабря, в рамках краткосрочной служебной командировки сотрудников посольства России в США во главе с заведующей его консульским отделом Надеждой Шумовой в штаты Вашингтон и Аляска, посвященной прежде всего проведению выездных консульских приемов соотечественников.

