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Власти США не разрешили дипломатам РФ возложить цветы к могилам летчиков СССР на Аляске
Американские власти не позволили российским дипломатам возложить цветы к могилам советских военнослужащих и гражданских лиц на военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон в окрестностях Анкориджа (штат Аляска), сообщаетura.news.Церемонию планировалось провести в субботу, 10 декабря, в рамках краткосрочной служебной командировки сотрудников посольства России в США во главе с заведующей его консульским отделом Надеждой Шумовой в штаты Вашингтон и Аляска, посвященной прежде всего проведению выездных консульских приемов соотечественников.
"Ксожалению, местные американские власти без объяснения причин неразрешили дипломатам посольства посетить национальное кладбище Форт-Ричардсон ипреклонить колено перед могилами советских летчиков иморяков, погибших наАляске в1942-1945 годах. Попытки добиться допуска кмемориалам через Госдепартамент [США] неувенчались успехом",-отмечает Надежда Шумова.
Она обратила внимание, что Россия направила ноту протеста, ноСША проигнорировалиее. Пословам Шумовой, для посещения военной базы нужно отдельное разрешение, которое раньше давали российским журналистам идипломатам. Представитель посольства сообщила, что вэтом году дипломаты возложили цветы кпамятнику ветеранам войн- уроженцам Аляски.
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