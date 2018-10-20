Власти США обвиняют гражданку России во вмешательстве в грядущие промежуточные выборы в конгресс. Жительница Петербурга Елена Хусяйнова, по мнению Вашингтона, являлась главным бухгалтером так называемого "Проджект Лахта", цель которого посеять в обществе недоверие к кандидатам на выборах и препятствовать законным функциям органов власти. Для этого в соцсетях якобы были созданы тысячи аккаунтов, которые велись от имени граждан США. Их продвижением, а также финансированием активистов и рекламы в соцсетях и занималась Хусяйнова, считают следователи.