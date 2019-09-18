Власти США подали в суд на Эдварда Сноудена из-за его книги "Личное дело"

Власти США подали в суд на бывшего сотрудника ЦРУ и агента нацбезопасности Эдварда Сноудена из-за его автобиографической книги "Личное дело". Минюст и прокуратура США требуют, чтобы выручка от продаж шла американскому правительству. Власти подчеркивают, что не пытаются изъять книгу из продажи. Но все доходы должны поступать в бюджет США, так как автор нарушил соглашение о неразглашении, и опубликовал данные о разведке без согласования с ЦРУ и АНБ. Сам Сноуден назвал такие действия лучшим доказательством правдивости его мемуаров.