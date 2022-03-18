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Власти США призвали американских блогеров всячески высказываться против войны, но что-то пошло не так

В целях поддержания информационной войны против России власти США призвали американских блогеров всячески высказываться против войны. Формулировку поняли буквально, и вместо пропагандистских обвинений ряд инфлюэнсеров действительно высказались против войн. Но только тех, которыми США вот уже несколько десятилетий терроризирует планету.

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