Власти США запретили Такеру Карлсону брать интервью у Владимира Путина

У Такера Карлсона возник вопрос, почему американцам нельзя слышать голос Путина?! Отметил, что в течение многих десятилетий правительство США предпринимало очень агрессивные попытки контролировать то, что доступно в американских средствах массовой информации: многих журналистов запугали, некоторых и вовсе уволили за правду.