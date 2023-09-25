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Власти США запретили Такеру Карлсону брать интервью у Владимира Путина

"Свободы слова" не наблюдается в американском медиапространстве. Экс-ведущему телеканала Fox News власти США запретили брать интервью у президента России.

У Такера Карлсона возник вопрос, почему американцам нельзя слышать голос Путина?! Отметил, что в течение многих десятилетий правительство США предпринимало очень агрессивные попытки контролировать то, что доступно в американских средствах массовой информации: многих журналистов запугали, некоторых и вовсе уволили за правду.

Журналист считает, что из-за этого народ не знает истинного положения вещей.

Фото:ATN_NEWS

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