Власти США заявили о возможности снятия санитарных ограничений в стране

Об этом на брифинге в Белом доме рассказал министр финансов страны Стивен Мнучин, отметив, что "этот вопрос он уже обсуждал с президентом США".



Дональд Трамп сообщил: "Мы очень близки к завершению подготовки плана открытия страны. Будем надеяться, даже с опережением графика". Также готовятся и рекомендации для губернаторов штатов. "Мы вскоре завершим выработку новых и очень важных директив, чтобы предоставить губернаторам информацию, которая им нужна для того, чтобы начать безопасно открывать свои штаты", - добавил президент США.



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