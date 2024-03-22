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Власти Техаса и еще 15 американских штатов подали иск в отношении президента США

Белый дом принял решение приостановить экспорт сжиженного природного газа. Власти Техаса и еще 15 американских штатов подали иск в отношении президента Байдена.

"Это попирает юридический процесс, переворачивает нефтегазовую отрасль, подрывает экономику и уничтожает важные рабочие места", - прокомментировал указ Байдена генпрокурор Техаса.

Чиновник констатировал, что подобные действия приведут к оттоку инвестиций на миллиарды долларов.

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