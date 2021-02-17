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Власти Украины намерены продлить карантин до 30 апреля
В Украине тем временем бесконечный локдаун. Власти страны намерены продлить карантин до 30 апреля. Правительство предлагает сохранить и режим чрезвычайной ситуации, а также вернуть цветовое обозначение уровней эпидемической опасности регионов. В стране уже умерли 24 542 человека. Вакцинация населения от коронавируса еще не началась. И, судя по всему, не предвидится. Власти отказались от регистрации российских вакцин и ведут переговоры о закупках с другими производителями.
СБУ заподозрила блогера Анатолия Шария в госизмене
При этом в стране, которая погрязла в коррупции и бедности, продолжается преследование журналистов. Украина задирает планку демократии еще выше. Добрались и до блогера Анатолия Шария: Служба безопасности Украины заподозрила лидера партии в госизмене.
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