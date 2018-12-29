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Власти Украины оставили в силе ограничение въезда на Украину мужчинам из России
Власти Украины, несмотря на окончание срока действия военного положения, оставили в силе ограничение въезда на Украину мужчинам из России. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, украинские пограничники "продолжают осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев" на территорию страны. Напомним, на время военного положения, срок действия которого закончился в среду, Украина вводила лимиты на въезд жителей России мужского пола в возрасте от 16-ти до 60-ти лет. Когда запрет на въезд мужчин из России на Украину будет снят, пока неизвестно.
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