Власти Украины оставили в силе ограничение въезда на Украину мужчинам из России

Власти Украины, несмотря на окончание срока действия военного положения, оставили в силе ограничение въезда на Украину мужчинам из России. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, украинские пограничники "продолжают осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев" на территорию страны. Напомним, на время военного положения, срок действия которого закончился в среду, Украина вводила лимиты на въезд жителей России мужского пола в возрасте от 16-ти до 60-ти лет. Когда запрет на въезд мужчин из России на Украину будет снят, пока неизвестно.