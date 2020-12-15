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Власти Украины планируют покупать вакцину от COVID-19 на Западе
Ранее официальный Киев принял решение о введении более строгих карантинных мер. С 19 декабря запрещены развлекательные мероприятия в школах. С 11 вечера закрываются предприятия общепита. Религиозные учреждения работать будут, но с соблюдением социальной дистанции. Несмотря на это, власти Украины отказались от приобретения противовирусной вакцины российского производства - планируют покупать препарат на Западе, однако он сейчас на стадии испытания.
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