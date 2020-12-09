Власти Украины принимают решение по введению локдауна

В Украине введут жесткой локдаун с 8 по 25 января. Запретят посещение учебных заведений, работу кафе, баров и ресторанов, закроют торгово-развлекательные центры. Реакцию населения на это спрогнозировать несложно, учитывая акции протеста по поводу "карантина выходного дня".

Кстати, о протестах. Сегодня в трех областях Украины - Волынской, Львовской и Донецкой - бастуют горняки. Они спустились в шахты и требуют выплаты зарплат за сентябрь -октябрь и нормальных условий работы. Протестная акция проходит и в Киеве у здания правительства. Работники госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" требуют погашения задолженности по зарплате.