3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Власти Украины принимают решение по введению локдауна
В Украине введут жесткой локдаун с 8 по 25 января. Запретят посещение учебных заведений, работу кафе, баров и ресторанов, закроют торгово-развлекательные центры. Реакцию населения на это спрогнозировать несложно, учитывая акции протеста по поводу "карантина выходного дня".
Украинские шахтеры вышли на забастовку
Кстати, о протестах. Сегодня в трех областях Украины - Волынской, Львовской и Донецкой - бастуют горняки. Они спустились в шахты и требуют выплаты зарплат за сентябрь -октябрь и нормальных условий работы. Протестная акция проходит и в Киеве у здания правительства. Работники госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" требуют погашения задолженности по зарплате.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП