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Власти Украины решают, как пережить нынешнюю зиму

В Украине власти на местах пытаются решить, как пережить нынешнюю зиму в условиях дефицита энергоносителей. До полноценного старта отопительного сезона остались считанные дни. Вот как люди оценивают подготовку властей к холодам.

Плохо, конечно. Я сама работаю в детском саду. Дети мерзнут. Холодно. Одеваю детей. В домах же холодно.

Субсидий в моей семье нет. Тяжелые тарифы. Тяжело их оплачивать на самом деле.

Нам как потребителям, конечно, кажется, что цены, мягко говоря, завышены. Дело в том, что у всех разные возможности.

У нас же только обещают, а делать ничего не делают. С газом что будет? Люди же позамерзают. А те, у кого дети, что делать? А уже холодно. А ребенка каждый день покупать надо.

Власти тем временем уже составляют аварийные планы отключенияпоставок ресурсов для промышленных предприятий.

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