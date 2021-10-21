Власти Украины решают, как пережить нынешнюю зиму

Плохо, конечно. Я сама работаю в детском саду. Дети мерзнут. Холодно. Одеваю детей. В домах же холодно.

Субсидий в моей семье нет. Тяжелые тарифы. Тяжело их оплачивать на самом деле.

Нам как потребителям, конечно, кажется, что цены, мягко говоря, завышены. Дело в том, что у всех разные возможности.

У нас же только обещают, а делать ничего не делают. С газом что будет? Люди же позамерзают. А те, у кого дети, что делать? А уже холодно. А ребенка каждый день покупать надо.