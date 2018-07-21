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Власти Украины усилят меры безопасности на дорогах
С таким поручением к нацполиции обратился первый заместитель главы МВД страны Сергей Яровой.
Накануне ситуацию на дорогах обсуждали на срочном совещании. Утром в пятницу на трассе Киев - Одесса у поселка Кривое Озеро попал в ДТП белорусский микроавтобус. Он врезался в грузовик, стоявший у правого края проезжей части. Водитель и четверо пассажиров погибли на месте, еще 12 человек получили травмы. Водитель фуры задержан и дает показания.
Похожее ДТП произошло накануне и на трассе Киев - Чоп. В результате столкновения маршрутки и фуры погибли 10 человек. А в Хмельницкой области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в котором ехала семья. Супружеская пара и их маленькая дочь скончались. Для расследования инцидентов создана правительственная комиссия.
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