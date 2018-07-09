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Власти Великобритании начали расследование убийства после смерти 44-летней Дон Стерджесс

Она восемь дней находилась в критическом состоянии от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская газета The Telegraph уточняет, что в расследовании задействовано около ста детективов. Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что шокирована смертью Дон Стерджесс.

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