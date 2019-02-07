Власти Венесуэлы задержали в аэропорту города Валенсия партию оружия и техники из США

Груз прибыл в страну несколько дней назад на самолете из Майами. Сотрудники национальной гвардии конфисковали винтовки и магазины к ним, прицелы, радиоантенны и мобильные телефоны. Оружие отправили в Генпрокуратуру. Идет расследование.