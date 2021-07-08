Власти Венгрии оштрафовали издателя книги о ЛГБТ-родителях

В Венгрии зафиксирован новый виток противостояния европейским ценностям. Власти страны оштрафовали на 700 евро издателя детской книги, в которой описываются семьи с однополыми родителями. В издании рассказывалось о том, как ребенку живется с двумя мамами или папами. Это напрямую нарушает новый закон против пропаганды ЛГБТ среди детей.