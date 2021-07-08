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Власти Венгрии оштрафовали издателя книги о ЛГБТ-родителях
В Венгрии зафиксирован новый виток противостояния европейским ценностям. Власти страны оштрафовали на 700 евро издателя детской книги, в которой описываются семьи с однополыми родителями. В издании рассказывалось о том, как ребенку живется с двумя мамами или папами. Это напрямую нарушает новый закон против пропаганды ЛГБТ среди детей.
Естественно, негодует Брюссель. Европарламент сегодня в срочном порядке принял резолюцию, в которой призвал сократить финансирование страны и ускорить судебное разбирательство о притеснении ЛГБТ-сообщества.
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