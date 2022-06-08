Потомки нацистов продолжают дело своих дедов и прадедов. Власти Вильнюса одобрили демонтаж мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище. Там находится захоронение трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Ранее комплекс имел уровень регионального значения, поэтому для сноса скульптуры необходимо было изменить правовой регламент. Но, как показывает практика, в войне с исторической памятью правка законов для прибалтийских политиков не препятствие.